сегодня в 16:25

ВС РФ выявили и уничтожили низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, российские войска поразили скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах, цех производства и склад ударных БПЛА.

Ликвидировать цели удалось с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерий группировок войск.

Средства ПВО за сутки сбили 97 дронов и 8 американских реактивных снарядов HIMARS.

Всего с начала СВО украинская армия потеряла: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 441 беспилотник, 542 ЗРК, 1 373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16 536 танков и других боевых бронированных машин, 23 490 единиц специальной военной автомобильной техники, 11 618 орудий полевой артиллерии и минометов.