Российские военнослужащие продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию (СВО) на Украине. За последние сутки с помощью оперативно-тактической авиации и ударных дронов бойцы ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие ресурсами ВСУ, сообщает Минобороны России .

Кроме объектов энергетики ВСУ, российские бойцы ударили по военным аэродромам Украины, а также по скоплениям живой силы и техники в 147 районах соприкосновения.

Военным удалось сбить два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала СВО Украина потеряла 648 самолетов, 283 вертолета и 35476 дронов, а также тысячи другой военной техники и живой силы.