ВС РФ пробиваются к Купянску: сколько осталось до пригорода крупного райцентра

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ВС РФ стоят в нескольких км от пригорода Купянска

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска приблизились к пригороду города Купянска. По его словам, до него ВС России осталось несколько километров, сообщает ТАСС .

Ганчев отметил, что российские Вооруженные силы постепенно проходят вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты украинской армии. По словам руководителя ВГА, россияне удерживают инициативу на поле боя благодаря контролю над логистическими артериями ВСУ.

«Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — добавил Ганчев.

6 ноября появилась информация, что военнослужащие России за сутки захватили 23 «опорника» на купянском направлении.