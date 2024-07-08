ВС РФ поразили установки реактивной системы залпового огня HIMARS

сегодня в 14:50

ВС РФ уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших их, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 122-х районах проведения спецоперации.

Удары по целям нанесли с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии группировок войск и ракетных войск.

Средства ПВО за сутки сбили 30 беспилотных летательных аппаратов, пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции.

Всего с начала СВО украинская армия потеряла 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 344 беспилотника, 540 ЗРК, 16 528 танков и других боевых бронированных машин, 1 369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 453 единиц специальной военной автомобильной техники, 11 556 орудий полевой артиллерии и минометов.