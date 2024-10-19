ВС РФ поразили топливную и энергетическую инфраструктуру ВСУ в 138 районах

По итогам последних суток российские военнослужащие в 138 районах соприкосновения поразили топливную и энергетическую инфраструктуру, которая работала в интересах ВСУ, об этом сообщили в Минобороны России .

Российские бойцы также наносили удары по скоплениям живой силы и военной технике на этих же территориях. За сутки были поражены в том числе аэродромы, которые использовали ВСУ.

Средствами ПВО за сутки были сбиты три американские ракеты HIMARS и 31 беспилотник самолетного типа. Бойцы российской армии продолжают защищать родную землю и поэтапно достигают целей, поставленных на СВО.

Всего с начала специальной военной операции Украина потеряла 646 самолетов, 283 вертолета и 18735 танков. В числе уничтоженной техники есть также десятки тысяч автомобилей и 16372 орудия полевой артиллерии и миномета.