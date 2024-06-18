ВС РФ поразили склад ВСУ с западной военной техникой

Российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 124 районах проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, удалось ликвидировать принадлежавшие противнику РЛС и 2 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300. Также были уничтожены цех производства ударных дронов и склад военно-технического имущества 44-й артбригады ВСУ, с которого разгружали и распределяли западные вооружения и военную технику.

Удары по указанным объектам был нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

Средства ПВО за сутки сбили 24 дрона и управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

Всего с начала СВО украинская армия потеряла 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 891 БПЛА, 531 ЗРК, 16 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 343 боевые машины РСЗО, 10 610 орудий полевой артиллерии и минометов, 22 645 единиц специальной военной автотехники.