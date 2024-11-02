ВС РФ поразили пункт управления украинского нацформирования «Кракен»

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Кроме того, ВС РФ ударили по инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе украинской армии, цеху производства ударных дронов и скоплениям бойцов и военной техники, которые находились в 149 районах дислокации.

Кроме того, с помощью систем ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 50 дронов самолетного типа.

С начала СВО российские военные ликвидировали почти 650 самолетов, более 280 вертолетов, свыше 35 тыс. беспилотников, 585 ЗРК и многое другое вооружение противника.