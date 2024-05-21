сегодня в 07:56

ВС РФ нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российская армия ударили по железнодорожной станции в Черноморске в Одесской области, сообщает РИА Новости .

По словам Лебедева, в городе Черноморск ночью 21 мая прогремели три удара.

«Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции „Черноморск-порт“. Первый удар был в половине третьего ночь, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно». Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

Координатор добавил, что около 03:00 прозвучал еще один удар, произошла повторная детонация. На территории города частично пропало электричество.