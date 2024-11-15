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ВС РФ нанесли 42 удара по военной инфраструктуре и объектам энергетики Украины

С 9 по 15 ноября российские военные нанесли 42 групповых удара по военной инфраструктуре и объектам энергетики Украины. Были задействованы высокоточное оружие и БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате групповых ударов были поражены объекты энергетики, которые используются для обеспечения предприятий ВПК Украины, а также военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, цех по производству ракет «Сапсан», склады боеприпасов и арсеналов.

Военное ведомство отчиталось о поражении тренировочных баз и логистического центра ВСУ, пунктов временной дислокации украинской армии, националистов и иностранных наемников.

Ранее SHOT разместил первые кадры штурма Купянска ВС РФ. Российское РСЗО бьет по месту дислокации противника.