Врип главы Раменского округа опубликовал обращение к жителям по атаке БПЛА

Вчера в результате атаки БПЛА произошло возгорание в доме 6 на Спортивном проезде в Раменском. Загорелись квартиры на 11-12 этажах первого подъезда, в результате чего три человека получили травмы, к сожалению, одна женщина погибла. Также три дома повреждены от падения сбитого дрона на Высоковольтной улице, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всем пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь. В 22:00 был закончен первичный осмотр квартир собственниками совместно с представителями Следственного комитета, управляющей компании, МЧС, УТНКР, составлены соответствующие акты.

В 23:00 квартиры, расположенные до 6-го этажа, подключены к электроснабжению, подача холодного водоснабжения восстановлена.

Все жители, которым была нужна помощь, были размещены в пункте временного пребывания, позже им предоставлена возможность временного проживания в гостинице спортивной базы «Сатурн» в Кратово. Временным жильем обеспечены 18 человек, в том числе и 7 детей до 18 лет.

В течение прошедшего дня было развернуто два места временного пребывания пострадавших, где каждый обратившийся получил квалифицированную психологическую помощь, горячее питание, средства первой необходимости.

«Обращаю ваше внимание, что для оперативного реагирования создан специализированный чат. Если у вас остаются вопросы, обращайтесь по телефону горячей линии: 8 (496) 463-91-06. Отдельную благодарность хочу выразить всем жителям и предпринимателям, работникам оперативных служб за поддержку, сплоченность и неравнодушие к общему горю, за тот вклад, который вы вносите. Совместными усилиями мы обеспечили пострадавших вещами первой необходимости, продуктами и предметами гигиены», — сказал он.