«Время пришло»: в Индии задержали голубя с угрожающей запиской

В индийском Джамму силы безопасности задержали голубя, предположительно прибывшего из-за рубежа с посланием. К лапке птицы была привязана записка, содержащая угрозы атаки на железнодорожную станцию города, сообщает kp.ru .

Это случилось вечером 18 августа в районе Катмарии, вблизи границы с другим государством, в секторе РС-Пура.

Текст, обнаруженный у пернатого «посыльного», был написан на урду и английском. Содержание включало лозунги, такие как «Свобода Кашмиру» и «Время пришло», а также предостережение о вероятном теракте на вокзале с использованием самодельной бомбы. Высокопоставленный офицер заявил, что это первый случай использования голубя для доставки угроз. Он напомнил, что ранее Пакистан уже прибегал к отправке сообщений с помощью воздушных шаров, флагов и даже птиц.

После инцидента были усилены меры безопасности. Прибыли кинологи и саперы. Безопасность железнодорожного вокзала и близлежащей инфраструктуры была усилена, а полицейские структуры были приведены в боевую готовность.

Аналитик по безопасности подчеркнул, что подобные случаи не следует игнорировать, учитывая непростую обстановку в регионе. Существует предположение, что голубь был специально обучен и выпущен из Пакистана с прикрепленным посланием. Однако официального подтверждения этой версии нет. Власти пытаются понять, была ли это чья-то злая шутка или часть более крупного замысла. В настоящий момент ведется расследование.