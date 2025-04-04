Врачи «собирают» лицо жителю Подмосковья, выжившему после драки с медведем

Мужчина, на которого напал медведь в деревне Соколово Московской области, находится в стабильном состоянии, утверждает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Врачи ввели выжившего в медикаментозный сон.

Сейчас пострадавшему проводят пластические и хирургические операции для восстановления лица. В Сети также появилось видео из больницы, в которой находится мужчина.

По данным прессы, 3 апреля житель Московской области отправился в лес, чтобы собрать рога лосей. Во время прогулки он был без оружия и подвергся нападению хищника.

«Медведь на него напал, подрал и убежал. Мужчина был в шоке, но сразу позвонил в 112 и родным», — рассказывал источник.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщал, что мужчина, переживший нападение медведя, находится в стабильно тяжелом состоянии.