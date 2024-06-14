Врачи Подмосковья спасли мужчину, упавшего с 13-го этажа

В Видновскую больницу поступил 33-летний мужчина после падения с 13-го этажа. Проведенная диагностика выявила у него тяжелую черепно-мозговую травму, переломы ребер, предплечья, бедренной кости со смещением, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациент находился в коме и был экстренно подключен к аппарату ИВЛ. После стабилизации состояния его ждало два этапа оперативного вмешательства. Через малоинвазивные доступы-проколы врачи травматологического отделения провели остеосинтез, чтобы устранить последствия травмы. В ходе двух операций была произведена фиксация отломков костей предплечья и бедренной кости с помощью специальных металлоконструкций», — сказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Анжелина Монгуш.

Всего пациент провел в условиях стационара 116 дней и был выписан на амбулаторное лечение.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.