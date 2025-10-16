Врачи хотели отобрать почку у пожилого британца в турецком Ичмелере

Врачи в Турции попросили путешественницу из Великобритании отдать почку ее 64-летнего папы. Он попал в дорожно-транспортное происшествие, когда отдыхал в Ичмелере, сообщает « Царьград ».

64-летний Джон К. арендовал скутер и поехал кататься по окрестностям. Затем угодил в ДТП. Во время аварии мужчина разбил голову, после чего был госпитализирован.

Турецкие доктора обнаружили у мужчины кровоизлияние в мозг. Затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи связались с дочерью Джона К. Они заявили, что якобы не смогут прооперировать ее папу из-за отека мозга. Из-за этого британца планируют отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

Однако турецкие врачи предложили вариант решения проблемы. Они согласились лечить мужчину и дальше, если дочь даст разрешение забрать у него почку.

Британка согласилась отдать орган. На следующий день медучреждение отказалось от почки, поскольку она была недостаточно здоровой. Мужчину отключили от аппарата ИВЛ.

«Это было ужасно. Они спрашивали, хочу ли я увидеть лицо моего отца, после того как они засунули его в холодильную камеру», — рассказала дочь Джона К.

Британец лежал в больнице две недели до гибели. Его тело перевезут в Соединенное Королевство и похоронят там.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.