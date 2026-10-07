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Врача британской королевской семьи убили в ее собственном доме

Происшествия

Врач британской королевской семьи Ханна Терри погибла в собственном доме. По подозрению в убийстве задержали ее мужа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Sun.

Трагедия произошла 4 октября в деревне Дерсингем, неподалеку от королевского поместья Сандрингем.

The Independent сообщила, что осмотр тела выявил «наличие тупой травмы правой стороны головы, а также травму, которая может указывать на сдавливание шеи».

Правоохранители предъявили 45-летнему Марку Кейну, мужу погибшей, официальное обвинение в убийстве. Король Карл III и королева Камилла получили информацию о смерти их врача.

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