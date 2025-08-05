Врач рассказал, как спасал жизни женщин, раненых стрелами на заводе Петербурга

23 июля 39-летний разнорабочий, предположительно, сотрудник одного из предприятий-субарендаторов завода в Калининском районе Петербурга напал на сотрудниц. Стало известно, как врачам Елизаветинской больницы удалось спасти им жизни, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Отмечается, что состояние обоих пострадавших, 51-летней Елены Б. и 65-летней подчиненной Елены — Татьяны З., оценивалось как тяжелое. Уже в больнице их спасали хирурги, анестезиологи, трасфузиологи стационара. Женщины поступили с двумя глубокими сквозными проникновениями стрелы, из-за чего им требовалось сложные многоэтапные операции.

В больнице в тот день была смена врача-хирурга высшей квалификационной категории хирургического отделения № 2 Елизаветинской больницы, подполковника ВДВ Ришата Февзиева, он имел опыт лечения раненых бойцов на СВО. Он отметил, что в своей практике ему доводилось видеть многие ранения, даже пришивать отрезанную «болгаркой» шею, оперировать последствия ножевых ранений живота и даже сердца, но со стрелами он столкнулся впервые.

«Состояние Елены было крайне тяжелым, много крови потеряла. Одна стрела пробила ее насквозь: он бил поперек тела, стрела входила под одной грудью, выходила под другой. Травмы печени, толстой кишки, тонкой кишки, молочной железы, передняя грудная стенка пробита, наружная подвздошная вена пробита, кровопотеря полтора литра в процессе операции составила, переливали кровь», — рассказал врач.

Также он отметил, что у пострадавшей было много сквозных ранений. В ходе реабилитации врачи сначала стабилизировали ее состояние, а операция длилась более трех часов. Уже через сутки пациентке сделали вторую операцию и наложили аностомозы. Как ответственный хирург Февзиев принялся оперировать самую сложную пациентку, а для второй пострадавшей была вызвана бригада хирургов.

Врач добавил, что стрелы, которыми были ранены женщины карбоновые, длиной около 80 см с острым наконечником примерно 3 на 3 сантиметра. По мнению Февзиева, они могут ранить даже при обычном прикосновении.