Возле посольства Израиля в Иордании произошла стрельба
Мест стрельбы посольства Израиля в Иордании оцепили силовики
Возле посольства Израиля в Иордании произошла стрельба, место происшествия исследуют правоохранители, пишет RT.
По данным Reuters и Al Arabiya, районе здания диппредставительства произошла стрельба.
Очевидцы происшествия сообщили, что территорию оцепили полицейские, звучат сирены машин скорой помощи.
О причинах стрельбы и пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что группа вооруженных мужчин вторглась на территорию Израиля из Иордании и вступила в бой с подразделениями армии еврейского государства.