Возле посольства Израиля в Иордании произошла стрельба

сегодня в 04:49

По данным Reuters и Al Arabiya, районе здания диппредставительства произошла стрельба.

Очевидцы происшествия сообщили, что территорию оцепили полицейские, звучат сирены машин скорой помощи.

О причинах стрельбы и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных мужчин вторглась на территорию Израиля из Иордании и вступила в бой с подразделениями армии еврейского государства.