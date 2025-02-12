«Вот так случилось»: мать, потерявшая пятерых детей, поделилась подробностями

11 февраля в эфир вышел второй выпуск ток-шоу «Пусть говорят», где ведущий и эксперты обсуждали трагедию семьи Виноградовых. Дмитрий и Виктория потеряли пятерых детей за менее чем полгода. В сентябре 2024 года ушли из жизни четверо старших, а в начале февраля 2025 года — младший сын, рожденный после первой утраты, сообщает aif.ru .

В этом выпуске присутствовали Виктория и брат Дмитрия Алексей. Эксперты пытались выяснить причины смерти трехмесячного мальчика и возможную вину матери. Когда Виктория вошла в студию, царила тишина — никто не стал аплодировать, создавая атмосферу сочувствия или осуждения.

Со слезами на глазах Виктория рассказала, как обнаружила сына мертвым в кроватке. Она упомянула, что увидела пену изо рта, после чего попыталась сделать искусственное дыхание. Экстренная служба, приехавшая быстро, констатировала лишь смерть.

«Вот так случилось в нашей семье. У нас погиб пятый ребенок», — подчеркнула Виктория.

Она объяснила, что все ее дети были желанными и любимыми, хотя не исключила наличие бытовых конфликтов с мужем. В студии также обсуждали проблемы с алкоголем в семье и наличие судимостей у обоих супругов.

Брат Дмитрия, Алексей, сначала спросил о пельменях — ела ли Виктория их в день, когда случилось отравление. Она подтвердила, что обедала ими вместе с супругом. Так, Алексей думает, что «яд» оказался в пельменях, которые были именно на обед. Вода от них была слита, а эксперты анализировали воду, в которой их варили вечером.

«Злой рок», — с болью произнесла Виктория, наблюдая, как дети один за другим уходят. Она согласилась пройти тест на полиграфе, а результаты будут оглашены в следующем выпуске программы «Пусть говорят» о трагедии в семье Виноградовых.