Восемь человек погибли при ударе по иранской провинции Исфахан

В результате авиаударов, нанесенных по иранской провинции Исфахан, зафиксированы человеческие жертвы. В ходе этой операции погибли восемь человек, среди которых была одна женщина, сообщает РИА Новости .

По данным иранской гостелерадиокомпании, удар, в ходе которого погибли люди, приписывается вооруженным силам США и Израиля.

Активные боевые действия между сторонами начались 28 февраля. Целями ударов, согласно сообщениям, становились различные объекты на территории Ирана, включая Тегеран.

В результате обострившегося конфликта есть и разрушения, и жертвы среди мирного населения. Иран, со своей стороны, проводит ответные операции, нацеленные на израильскую территорию, а также на американские военные объекты в ближневосточном регионе.

