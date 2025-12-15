Воронежский Донателло: коммунальщики спасли из канализации черепаху-ниндзя

Коммунальщики из ЖК «Грин парк» в Воронеже спасли смытую в унитаз черепаху. Ей пришлось проплыть полкилометра, пройти ножи-измельчители и вытерпеть убийственную концентрацию газов, сообщает kp.ru .

Сотрудники управляющей компании решили проверить канализационный резервуар, потому что жители часто смывают в унитаз памперсы, ушные палочки и даже кожуру от картофеля. Инженер Илья Филиппов и слесарь-сантехник Никита Кузнецов увидели, что в подземном резервуаре глубиной 11 м по зловонной воде нарезает круги красноухая черепаха.

Они смотали обрезки труб в длинный шест и принялись спасать черепаху. Ее вытащили, но решили, что пресмыкающееся жить не будет, и ошиблись. Черепаху отмыли, посадили в аквариум с рыбками.

«Потом в аквариуме он стал вытаскивать голову и лапы — снова поперла из-под панциря вонючая муть. Второй раз сполоснули», — рассказали коммунальщики.

Черепаху назвали Донателло. О ней знают уже в домовом чате, многие захотели подарить дом спасенышу, но сотрудники управляющей компании не отдают нового питомца. Они решили, что Донателло станет символом ЖК и будет жить в офисе.

