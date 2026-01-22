Вооружилась венком: женщина в Серове потушила Вечный огонь и неспешно удалилась

В Серове Свердловской области неизвестная женщина специально подошла к Вечному огню, затем потушила его и неспеша покинула место преступления. Теперь злоумышленницу ищет полиция, сообщает РЕН ТВ .

Момент, как женщина тушит Вечный огонь, попал в обзор камеры наблюдения. На записи видно, как женщина пробиралась сквозь снежные заносы к памятнику, без колебаний подошла к монументу, взяла стоящий там же венок, затем кинула цветочную композицию в пламя, из-за чего оно тут же потухло.

После этого неизвестная спокойно спустилась по ступеням на землю и пошла прочь. Пока она удалялась, от Вечного огня в небо поднимались клубы белого дыма.

По словам местных жителей, огонь разожгли в течение получаса после случившегося. Теперь полиция разыскивает злоумышленницу.

