Вооруженный игрушечным пистолетом кемеровчанин ограбил продуктовый магазин

В Кемерове разыгрался криминальный фарс, обернувшийся серьезными проблемами для злоумышленника. Как оказалось, безобидная детская игрушка может повлечь за собой вполне реальный тюремный срок, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Молодой житель Кемерова с криминальным прошлым совершил ограбление продуктового магазина, используя в качестве оружия детскую игрушку — пистолет. Он потребовал у 47-летней продавщицы спиртное, угрожая ей ненастоящим оружием, однако напуганная женщина убежала в подсобное помещение.

«А когда вернулась, заметила, что похищены три бутылки пива», — отметили в пресс-службе полиции.

Не смутившись, мужчина беспрепятственно забрал три бутылки пива общей стоимостью 500 рублей и скрылся, чтобы отпраздновать свою «успешную операцию». Но торжество длилось недолго — сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность злоумышленника и задержали неудачливого грабителя.

Им оказался рецидивист, неоднократно привлекавшийся к ответственности за кражи и грабежи. Это 26-летний молодой человек, чье имя уже хорошо известно полиции. Теперь этому «грозе районного магазина» грозит до 8 лет лишения свободы за разбой.