Вооруженные боевики напали на деревню на северо-востоке Нигерии
Минимум 81 человек погиб при нападении боевиков на деревню в Нигерии
Как минимум 81 человек был убит при нападении боевиков на деревню на северо-востоке Нигерии, пишет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.
Около полутора сотен боевиков совершили нападение на деревню под названием Мафа.
По предварительной информации, они относятся к радикальной исламистской террористической группировке «Боко харам»*.
Боевики передвигались на мотоциклах, а также использовали ручные гранаты и пистолеты.
Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.