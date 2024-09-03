Вооруженные боевики напали на деревню на северо-востоке Нигерии

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Минимум 81 человек погиб при нападении боевиков на деревню в Нигерии

Как минимум 81 человек был убит при нападении боевиков на деревню на северо-востоке Нигерии, пишет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Около полутора сотен боевиков совершили нападение на деревню под названием Мафа.

По предварительной информации, они относятся к радикальной исламистской террористической группировке «Боко харам»*.

Боевики передвигались на мотоциклах, а также использовали ручные гранаты и пистолеты.

Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.