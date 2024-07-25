Вооруженная банда убивала и насиловала детей в Папуа — Новой Гвинее
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Около 26 человек, в том числе 16 детей, были убиты во время нападений банды молодых людей на три деревни Папуа — Новой Гвинеи, пишет МК.ru.
Злоумышленники жгли дома, насиловали женщин и девочек. Известно, что преступная группа состоит из более чем 30 молодых людей и называет себя «Мне все равно».
Нападение на жителей деревни Ангрумара было совершено 17 июля. Злоумышленник были вооружены ружьями, мачете и проволочными катапультами.
На следующий день банда напала на деревню Тамбари, где изнасиловали женщин и молодых девушек, а затем изрезали их и детей мачете. Также было совершено нападение на третью деревню Тамара.
Подтверждена гибель 26 человек, при этом бежавшие жители до сих пор числятся пропавшими без вести.
Деревни находятся далеко и туда трудно добраться по дороге. Местная полиция появилась там только 23 июля. Ожидается, что число погибших может вырасти.