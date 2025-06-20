сегодня в 11:36

Волонтера Россинскую* отправят в колонию на 22 года за госизмену

Второй западный окружной военный суд постановил лишить свободы на 22 года белгородского волонтера Надежду Россинскую*. Ее признали виновной в госизмене, содействии террористической деятельности и призывам к нарушению территориальной целостности России, сообщает РИА Новости .

Также Россинскую* оштрафовали на 320 тыс. рублей. Волонтер будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Следователи считают, что Россинская* в соцсетях призывала донатить украинскому батальону «Азов»**. Также она сама переводила средства на его счет.

Россинскую* обвиняли по п. «в» ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Незаконные действия женщины пресекли работники УФСБ России по Белгородской области.

*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Террористическая организация, запрещена в России.