Волочкова потеряла платье за полмиллиона рублей в «Forte&Пьяно»

Анастасия Волочкова рассказала о похищении ее мятного платья с роскошными нашивками, стоимость которого составляет 500 тысяч рублей. Инцидент произошел год назад в караоке-клубе «Forte&Пьяно», где она праздновала своей день рождения с друзьями, сообщает Общественная Служба Новостей .

В вечер праздника платье было надето лишь однажды, после чего, сменив наряд, Волочкова, вероятно, забыла его в клубе. Проблема обнаружилась, когда она вернулась домой и среди множества подарков и цветов ни она, ни ее помощники не заметили драгоценное платье.

Балерина обратилась к владельцу заведения по совместительству ее знакомому с просьбой проверить камеры, так как надеялась, что платье все еще находится в клубе. Но владелец Михаил Кусков сообщил ей, что ни платье, ни другие вещи не остались.

«А он говорит мне, мол, Настя, у нас даже чехол от твоего микрофона со стразиками до сих пор на ресепшене хранится, мы все ждем, что ты его заберешь», — добавила Волочкова.

Он отметил, что, судя по всему, наряд не мог просто так пропасть, и предположил, что кто-то мог его похитить. Волочкова верит, что ее пленительное платье может быть возвращено, если история станет известна широкой публике.