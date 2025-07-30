Волна цунами угрожает побережьям США и Японии

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Предупреждение о цунами вышло в США, Гавайях и Фукусиме

Сообщается о предупреждении о цунами, которое было объявлено в ряде регионов США, сообщают СМИ.

Предупреждение вышло в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, а также на Аляске и Гавайях, после произошедшего землетрясения на Камчатке.

Об этом сообщают международные агентства Reuters и FOX News.

Кроме того, поступило сообщение об эвакуации сотрудников атомной электростанции «Фукусима» в Японии после объявления угрозы цунами.