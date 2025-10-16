Волки-людоеды напали на шестерых человек в Индии

Волки напали на пятерых детей и одного взрослого за 12 часов в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш за 12 часов зафиксированы атаки волков-людоедов на шестерых человек, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Times of India.

Все произошло в округе Бахрайч, где в прошлом месяце волки стали причиной гибели шести жителей (четверых детей и пожилой пары) и ранений более 20 человек.

В 3 часа ночи волк напал на спящую 40-летнюю женщину. Вскоре после этого зверь атаковал двух девочек в возрасте 4 и 13 лет. Затем жертвой хищника стала 7-летняя девочка, игравшая на улице — она получила укус в шею. Позднее волк напал на 4-летнего мальчика.

Жители смогли отогнать волков, после чего лесная служба доставила пострадавших в медицинские учреждения. Самая тяжелая травма оказалась у девочки, укушенной за шею, которую отправили на лечение в Лакхнау, столицу штата.

Правительство Уттар-Прадеша направило свыше 20 групп лесников и профессиональных стрелков для поисков волков. Ночью местность патрулируется при помощи дронов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.