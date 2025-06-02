Воевавший на СВО вор проломил голову боевому товарищу из-за спора о политике

В Санкт-Петербурге, предварительно, два участника СВО поспорили о политике и подрались. Конфликт завершился травмой головы и поездкой в реанимацию одного из боевых товарищей, сообщает «Фонтанка» .

Ночью 31 мая двое военных повздорили в Калининском районе. Сперва мужчины спорили о политике на детской площадке, но вскоре продолжили дискуссию в парадной на Суздальском проспекте. После словесной перепалки мужчины решили выяснить отношения кулаками.

После драки в реанимацию увезли 51-летнего мужчину, который жил с обидчиком в одном дворе. По данным издания, пострадавшего побил его боевой товарищ — 25-летний вор со стажем, который из колонии отправился на СВО, получил награду и вернулся «на гражданку».

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое: он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и прочие травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.