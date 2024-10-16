Воевавший на СВО генерал Иван Попов заявил отвод судье

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил отстранить судью Дмитрия Летуновского, который не успел начать рассматривать дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении военачальника и бизнесмена Сергея Моисеева. Генерал считает, что у Летуновского есть личный интерес в исходе уголовного дела, сообщает корреспондент ТАСС из Тамбовского гарнизонного военного суда.

«В действиях председательствующего (судьи — ред.) однозначно усматривается предвзятость по отношению ко мне и стремление к постановлению обвинительного приговора», — настаивает Попов.

Также генерал-майор сказал, что проходящий суд лишен беспристрастности, объективности и не осуществляет в отношении него «именно правосудие». Попов утверждает, что на прошлом судебном заседании судья Летуновский также заблаговременно подготовил испрашиваемые гособвинителем тома уголовного дела и сделал «для него необходимые закладки».

Однако воевавшему на СВО генералу возразил фигурант дела Моисеев и его адвокат. Защитник бизнесмена Андрей Суров заявил, что не видит поводов для отвода судьи.