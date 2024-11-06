Воевавшего за ВСУ армянина поймали в Домодедове

В аэропорту «Домодедово» задержали гражданина Армении Армена Б., который подозревается в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Фигурант признался в содеянном, сообщает пресс-служба Следственного комитета .

По версии следствия, в ноябре 2022 года гражданин Армении прибыл на Украину через Молдову. Он вступил в территориальную оборону, в составе которой воевал в ЛДНР и Херсонской области до декабря 2023 года.

В августе Б. заочно обвинили по части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество), после чего объявили в розыск. Теперь его задержали в Домодедово.

На допросе армянин признал вину в наемничестве и подтвердил, что воевал за Украину. По словам Б., в ходе участия в вооруженном конфликте он поулчил несколько ранений.

Обвиняемого в наемничестве заключили под стражу.