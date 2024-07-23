Военный ВС РФ сломал лицо безрукой девушке из-за спора о холодильнике

Российский военнослужащий приговорен к 6 годам лишения свободы по делу об избиении девушки-инвалида. Такое решение принял Майкопский гарнизонный военный суд, сообщает Газета.ru со ссылкой на изученный приговор.

Следствие установило, что минувшим летом пьяный контрактник гостил у знакомой, у которой отсутствуют кисти рук. Мужчина поругался с хозяйкой квартиры из-за того, что он повредил кулаком холодильник.

Хозяйка, используя нецензурную лексику, попросила гостя покинуть помещение. В пылу ссоры военный набросился на женщину.

Пострадавшая получила переломы челюсти, скулы и носа, четырех ребер, а также ушиб головного мозга.

Тогда же злоумышленник не явился в срок на службу. За оба преступления фигуранта приговорили 6 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.