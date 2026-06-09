Военный получил пожизненный срок за убийство экс-жены и ребенка под Пермью

Военный из Пермского края изнасиловал и убил бывшую жену и ее семилетнюю дочь от другого брака. Его приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает Е1.RU .

Трагедия произошла 28 августа 2024 года в городе Чусовой. Тела 26-летней женщины и ребенка обнаружили на следующий день.

Мужчина распивал спиртное с бывшей женой, в ходе чего вспыхнула ссора. Как он рассказал следователям, причиной конфликта стали претензии женщины из-за курения. В ответ он ей кричал, что та якобы изменяла ему.

Во время разборок он задушил бывшую супругу, а затем — прибежавшую на шум девочку. После этого он надругался над ними и убил.

При этом четырехлетнего сына он наутро отвел к своей матери. На утро мужчину объявили в розыск и задержали 30 августа. Он признал вину и раскаялся.

Ранее он уже был судим за изнасилование и убийство медсестры в Чусовом, получил 20 лет, но был помилован и отправлен на СВО.

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