Военный госпиталь в Туле сгорает: падение огненного шпиля попало на видео

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Намеренное обрушение шпиля сгорающего военного госпиталя в Туле попало на видео

В Туле спасатели обрушили шпиль горящего военного госпиталя, чтобы он не рухнул на улицу. Здание продолжает полыхать на протяжении нескольких часов и может выгореть полностью, сообщает Baza .

Солдатская больница находится на улице Советская. Огонь распространился на все этажи здания и охватил крышу.

Экстренные службы перекрыли улицы рядом с горящим госпиталем. Жители Тулы заявляли о девятибалльных автомобильных пробках из-за пожара.

Информации о пострадавших в результате ЧП не приводилось. Из горящего госпиталя проводилась эвакуация, все постояльцы переведены в другие медучреждения.

Предварительно, госпиталь в Туле мог загореться из-за неисправной электропроводки, заявлял губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.