Военный эксперт рассказал об ответных действиях на применение химоружия Украиной

После применения ВСУ химического оружия Россия рассмотрит и наверняка в ближайшее время выдвинет свои требования по обязательному запрету подобных действий, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Ранее ТАСС сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали химическое оружие в боевых действиях в районе Клещеевки в ДНР. Было применено отравляющее вещество адамсит, которое использовалось в Первую мировую войну.

«Кроме доведения до мирового сообщества информации о последствиях применения химоружия, Россия рассмотрит и наверняка в ближайшее время выдвинет свои требования по обязательному запрету подобных действий. Силы, средства, ресурсы для этих действий у России есть. Не посчитаются с ними — будет очень и очень нездорово», — сказал Насонов.

Он отметил, что это не единственный случай применения такого оружия Украиной. До этого подобные инциденты фиксировались и о них докладывалось в организацию по запрету применения химоружия (ОЗХО).

«Последствия по факту применения различные. Могут быть серьезные последствия для личного состава, который находится в районе применения химоружия. Как последствие также — заражение местности, сельскохозяйственной продукции», — рассказал эксперт.

Насонов подчеркнул, что при факте, подтверждающем данные применения, в отношении виновного возникают очень серьезные юридические последствия.

«Но, учитывая то, что верховенство западного права сейчас дает ОЗХО расширенные возможности, Россия может только опосредованно, минимально влиять. В организации будут минимизировать данную информацию, ставить в длинную очередь на рассмотрение и не расценивать как причину к действию», — заключил эксперт.