Военные Индии и Пакистана устроили перестрелку в районе Джамму

Военные Индии и Пакистана открыли огонь в районе Джамму, сообщает RT со ссылкой на The Times of India.

«Впервые после нападения на Пахалгам перекрестная стрельба между армиями Индии и Пакистана достигла региона Джамму в Кашмире», — говорится в сообщении.

В публикации говорится также, что Пакистан в течение 5 дней нарушает режим прекращения огня вдоль линии контроля. В результате этого растет напряженность между двумя странами.

Ранее посольство России в Нью-Дели рекомендовало россиянам посещать Джамму и Кашмир и район Лакдох. Их призвали покинуть эти места.

Очередной виток конфликта двух стран начался с теракта 22 апреля. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь туристам: убиты 26 человек. Это связано со штатом Джамма и Кашмир, который на 70% населен мусульманами и считается спорной территорией Индии и Пакистана со времен распада Британской Индии.