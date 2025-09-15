Военнослужащий получил 2 года колонии за смертельное ДТП в Майкопе

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Рыкунова к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП с участием армейского грузовика, в результате которого погиб 14-летний подросток, сообщает Газета.ru .

В декабре 2024 года контрактник, управляя военным грузовиком «КамАЗ», выехал на регулируемый перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. В легковой машине находились мать с двумя детьми и их знакомый. В результате аварии один человек получил травмы, а 14-летний мальчик скончался на месте.

Суд установил, что Рыкунов совершил преступление по небрежности. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены оказание первой помощи пострадавшим, возмещение вреда, признание вины и раскаяние, участие в военной операции на Украине, а также ведомственная награда. Кроме того, суд отметил, что погибший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

Военнослужащий приговорен к двум годам колонии-поселения и лишен права управления транспортом на тот же срок. Осужденный должен самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания, поскольку оснований для этапирования под конвоем не установлено.