Российские артиллеристы планомерно разносят пункты дислокации ВСУ в Очеретине Донецкой Народной Республики. Кадры уничтожения пунктов дислокации украинской армии опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Бои за населенный пункт продолжаются.

Корректировка артиллерии ведется с помощью беспилотников. ВС РФ наносят удары по пунктам размещения противника, которые находятся на дачах Очеретина.

Накануне ивановские десантники из «Южной» группировки войск взяли один из украинских «опорников» на окраинах города Часов Яр в ДНР. Военнослужащие вскрыли главные огневые точки и укрытия ВСУ с помощью воздушной разведки.