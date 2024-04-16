Военкор Коц: медик Торгашев спас 5 раненых бойцов, закрыв их телом от дрона ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что водитель-механик одного из медвзводов ВС РФ Михаил Торгашев спас 5 раненых бойцов, закрыв их собой от удара украинского беспилотника, сообщает kp.ru .

5 апреля Торгашев эвакуировал раненых из Бердычей, когда медгруппа попала под обстрел противника. В результате атаки ВСУ двое медиков получили ранения. Затем обстрел лишь продолжал усиливаться и Михал принял решение перетащить раненых под разбитый танк.

За боевой машиной уже прятались трое штурмовиков. В этот момент раздался звук украинского FPV-дрона. Торгашев, желая спасти боевых товарищей, развернулся лицом к беспилотнику ВСУ и принял удар на себя, закрыв телом раненых.

«Двое медиков и три штурмовика выжили, благодаря подвигу механика-водителя, у которого на гражданке остались четверо несовершеннолетних детей — 3 дочки и 1 сын», — рассказал военкор.

Михаил Торгашев родился в селе Ингалы Омской области. В зону СВО отправился в начале 2024 года в качестве добровольца. За свой подвиг мужчина посмертно представлен к званию Героя России.

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