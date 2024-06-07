сегодня в 10:20

Водонагреватель загорелся и ударил током мужчину в столице

В столичном доме на 3-й Институтской улице, где временно отключили горячую воду, мужчина хотел принять душ с помощью бойлера, но агрегат загорелся, сообщает SHOT .

55-летний мужчина включил дома бойлер, но произошло короткое замыкание. Водонагреватель загорелся, а огонь перекинулся на полотенца и вещи.

Пожарные потушили возгорание, а пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали ожоги головы, лица, рук и ног.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.