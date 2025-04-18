Водители не справляются с управлением: гололед в Кемерове привел к массовым ДТП

В Кемерове с самого утра пятницы произошло больше ДТП, чем накануне днем. Виновником ситуации стала сибирская погода, которая с почти летней резко сменилась на зимнюю. Гололед стал опасностью для большинства водителей, которые уже «переобулись» в летние шины, сообщает Сiбдепо .

По информации издания, в ГАИ Кемерова в утренний час пик было заявлено о целых 11 авариях. Днем и утром предыдущего дня в областной столице было зарегистрировано только 4 столкновения.

В народе такую ситуацию называют Днем жестянщика, когда из-за резких изменений погоды дорога становится очень скользкой и растет количество ДТП. Сотрудники городской Госавтоинспекции рекомендовали водителям в ближайшие дни отказаться от поездок на машинах, уже переобутых в летние шины.

В ГАИ отметили, что, по данным метеорологов, нестабильная погода с резкими перепадами температуры и осадками будет продолжаться, поэтому во избежание рисков и заносов на дорогах стоит учитывать погодные условия при выезде и планировать заранее безопасные маршруты. Если поездка на машине необходима, лучше заранее проверить состояние шин и убедиться в исправности всех систем.

«Также предупреждаем о необходимости соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами и выбирать безопасный интервал для маневров. Это позволит избежать столкновений и обеспечит дополнительное пространство для экстренного торможения», — заключили в ведомстве.