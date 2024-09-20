Водители чудом выжили в страшном лобовом столкновении легковушек в Подмосковье

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МК: 2 человека пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Подмосковье

Водителям чудом удалось выжить при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Московской области. Пострадавших доставили в больницу, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

ДТП произошло накануне вечером в селе Успенского городского округа Домодедово. На улице 3-я Новогородская произошло лобовое столкновение автомобилей Skoda Octavia и Volkswagen Jetta.

В результате аварии пострадали мужчины 30 и 22 лет, которые находились за рулем транспортных средств. Спасателям потребовалось спецоборудование, чтобы деблокировать водителей из сильно поврежденных автомобилей.

Пострадавших с многочисленными ушибами и переломами госпитализировали в медучреждение.