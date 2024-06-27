Водитель вылетевшего с парковки в Краснодаре BMW купил машину два месяца назад

Водитель автомобиля BMW, который недавно вылетел с третьего этажа торгового центра в Краснодаре, купил машину всего два месяца назад, рассказал близкий друг погибшего в беседе с РИА Новости .

Инцидент произошел во вторник, 25 июня на улице Володи Головатого. В салоне машины находились 37-летний водитель, женщина и мальчик. Все они скончались в результате трагедии.

«Да, это новый (автомобиль — ред.) — два месяца. Я даже не помню, какая у него там резина была. Он так ездит, что у него резина уже лысая», — рассказал собеседник агентства.

Также ранее стало известно, что женщина была беременна от водителя. Однако ее сын, находящийся в машине, был от другого мужчины. Примечательно, что перед заездом на парковку взрослые сильно поссорились.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи полагают, что водитель специально разогнался и врезался в ограждение. Машина рухнула на проезжую часть Рашпилевской улицы.