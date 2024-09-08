Водитель с сердечным приступом въехал в детскую площадку на Кубани

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Троих детей на Кубани госпитализировали после ДТП на детской площадке

Троих детей на Кубани госпитализировали после ДТП на детской площадке, водитель умер, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Брюховецком районе 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и въехал в детскую площадку.

По данным полиции, у мужчины был сердечный приступ, он скончался.

«В момент происшествия на площадке находились дети. Трое детей 8, 7 и 4 лет с различными травмами госпитализированы», — сказано в сообщении.