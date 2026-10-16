USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,77
-0.17 %

Водитель погиб: в Раменском авто вылетело с дороги и сложилось об дерево

Происшествия
Telegram

Фото - © Telegram/ДТП и ЧП МОСКВА и МО

В Раменском округе иномарка вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб, сообщает «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Жесткая авария произошла на автодороге Устиновка — Аксеново — Электроугли.

В Сети опубликованы кадры с места ДТП. На них видно, что серебристый Ford буквально вогнуло в дерево. У машины полностью разворочен правый бок.

К сожалению, не обошлось без жертв — водитель скончался.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.