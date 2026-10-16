Водитель погиб: в Раменском авто вылетело с дороги и сложилось об дерево
Фото - © Telegram/ДТП и ЧП МОСКВА и МО
В Раменском округе иномарка вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб, сообщает «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
Жесткая авария произошла на автодороге Устиновка — Аксеново — Электроугли.
В Сети опубликованы кадры с места ДТП. На них видно, что серебристый Ford буквально вогнуло в дерево. У машины полностью разворочен правый бок.
К сожалению, не обошлось без жертв — водитель скончался.
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