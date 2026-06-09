На КАД ехавший за рулем Кирилл заметил странно передвигавшуюся машину. Он предположил, что за рулем находится водитель в неадекватном состоянии, после чего вызвал ДПС и скорую помощь.

Также мужчина смог остановить каршеринговое авто и открыть водительскую дверь. За рулем практически лежал мужчина. На видео показано, что он в неадекватном состоянии.

«ДПС приехали быстро, скорая следом», — отметил россиянин.

Подписчики поддержали мужчину, назвали его героем, очень смелым, поблагодарили за то, что предотвратил возможную беду, ведь пострадать могли невинные люди.

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