Водитель маршрутки в Люберцах, высадивший девочку на мороз, доставлен в полицию

Полицейские установили личность водителя маршрутки в Люберцах, высадившего девочку на мороз. Его доставили в отдел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Ранее некоторые Telegram-каналы разместили публикацию, согласно которой водитель высадил из автобуса вне остановки школьницу из-за неоплаты проезда. Отмечается, что в транспортном средстве не работал терминал.

Согласно закону, в таком случае предоставляется бесплатный проезд. Кроме того, согласно другому закону, запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта.

После того, как школьница указала на возможность бесплатного проезда, водитель выгнал ее из автобуса на мороз. В результате она опоздала на занятия, к тому же замерзла.

Правоохранители провели проверку, хотя в полицию заявлений по данному факту не поступало. В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность водителя и доставили его в территориальный отдел для разбирательства. Собранные в ходе проверки материалы передадут следователям.