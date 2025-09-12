сегодня в 14:21

Водитель, который вез взрывчатку в Грузию, получил ее от СБУ на Украине

Служба государственной безопасности Грузии задержала двух граждан Украины, которые пытались перевезти из Турции 2,4 кг гексогена. Водитель получил взрывчатку от Службы безопасности Украины, сообщает ТАСС .

Замглавы СГБ Грузии Лаша Маградзе заявил, что ввезенный в Грузию гексоген был передан перевозчикам на территории Украины. Водитель получил его из рук сотрудников СБУ.

«Конечной локацией был Тбилиси, один из жилых домов на территории Авлабари», — отметил Маградзе.

В Грузии также связывают задержание с планами оппозиции свергнуть власть 4 октября. Следователи ведут активную работу, чтобы подтвердить или опровергнуть эту связь.