Водитель иномарки врезался в «Камаз» в Нижнем Новгороде и попал в больницу
В Бурнаковском проезде в Нижнем Новгороде утром во вторник произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
26-летний водитель автомобиля Audi не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с «Камазом», движущимся впереди.
В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все детали случившегося.