Водитель иномарки врезался в «Камаз» в Нижнем Новгороде и попал в больницу Происшествия сегодня в 17:44

В Бурнаковском проезде в Нижнем Новгороде утром во вторник произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.