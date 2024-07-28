Водитель иномарки влетел внутрь здания правительства Мордовии в Саранске

сегодня в 12:55

В Саранске 32-летний водитель иномарки влетел через двери прямо внутрь здания правительства Мордовии, сообщает Mash .

Инцидент произошел в воскресенье в 5:20 по местному времени. Daewoo Nexia пролетела всю пешеходную зону, преодолела лестницу и задним ходом вкатилась в здание, распахнув дверь.

В результате ЧП никто не пострадал. Предварительно, управлявшего иномаркой мужчину доставили в психбольницу.

Как заявили в местном УМВД, движение транспорта по Советской площади пришлось перекрыть.